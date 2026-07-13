لتقديم واجب العزاء... نواف سلام في الدوحة على رأس وفد وزاري

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد وزاري ضم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وكان في استقباله في مطار الدوحة، وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.