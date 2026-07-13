لتقديم واجب العزاء... نواف سلام في الدوحة على رأس وفد وزاري

وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد وزاري ضم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقباله في… pic.twitter.com/kIeFVr2XJz
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 13, 2026
وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد وزاري ضم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقباله في… pic.twitter.com/kIeFVr2XJz