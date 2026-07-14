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الرئيس عون: نؤكد التضامن اللبناني الواسع والكامل "رسمياً وشعبياً" مع السعودية ومع دول الخليج العربي كافة ومع الأردن
أخبار لبنان
2026-07-13 | 23:40
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الرئيس عون: نؤكد التضامن اللبناني الواسع والكامل "رسمياً وشعبياً" مع السعودية ومع دول الخليج العربي كافة ومع الأردن
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم الذي استهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك استهداف المملكة الأردنية الشقيقة.
وقال: "إننا نرى في هذه الأعمال العدائية محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر، لا تستهدف فقط أمن المملكة وسيادتها والدول المستهدفة، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير لشعوبنا العربية. ومن منطلق الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمعنا بأشقائنا، نؤكد اليوم التضامن اللبناني الواسع والكامل —رسمياً وشعبياً— مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج العربي كافة ومع المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرين أن أمن هذه الدول واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي".
وأضاف: "نسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة، والأردن ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار".
أخبار لبنان
جوزاف عون
الاعتداءات
الخليج
السعودية
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