الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرقص: لبنان بقيادة الرئيس عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل بالتوازي مع عمل الحكومة على إعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-07-14 | 02:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مرقص: لبنان بقيادة الرئيس عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل بالتوازي مع عمل الحكومة على إعادة الإعمار
على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF2026) المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والذي افتتحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التقى وزير الإعلام المحامي بول مرقص عقب إلقاء كلمة لبنان في المنتدى، وزير التنمية الدولية في النروج آسموند أوكروست بحضور المندوبة الدائمة للنروج لدى الأمم المتحدة السفيرة ميريته فييلد براتيستيد والوفد النروجي المرافق حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الإعلامية.
كما التقى وزير الإعلام لهذه الغاية عدداً من الوفود والوزارء العرب منهم وزير التخطيط المصري أحمد رستم، ووزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، ونائب وزير الخارجية الجزائري لوناس مقرمان. كما التقى الوزير مرقص الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) الوزيرة رانيا المشاط.
وعرض الوزير مرقص خلال هذه الاجتماعات تداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، وما أسفرت عنه من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وما خلّفته من دمار واسع طال البنى التحتية، مؤكداً أن "لبنان بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الأهالي إلى قراهم، واستعادة الأسرى، بالتوازي مع عمل الحكومة برئاسة نواف سلام على إعادة الإعمار والنهوض بالبلاد".
كما أكد الوزير مرقص، خلال لقائه مع الوزير النروجي، أن" مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة تُشكّل إحدى أولويات وزارة الإعلام"، مشيراً إلى أن "هذا الملف كان قد طُرح أيضاً خلال اجتماعه الأخير مع سفيرة النروج لدى لبنان، في إطار العمل على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والاستفادة من التجربة النروجية في هذا المجال، بما يعزز الإعلام المسؤول ويحافظ على حرية التعبير في إطار احترام المعايير المهنية والقيم الديموقراطية، وبما يواكب التحديات التي تفرضها البيئة الإعلامية الرقمية ويُسهم في تعزيز الشراكة اللبنانية – النروجية في هذا المجال".
واختتمت زيارة الوزير مرقص إلى نيويورك بحفل استقبال للجالية اللبنانية أقيم على شرفه في القنصلية العامة للبنان، بدعوة من القنصل العام طلال ضاهر وحضور المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفه والسكرتير نورما أبي كرم.
وكان الوزير مرقص قد زار سفارة لبنان في العاصمة واشنطن، كما التقى أفراد الجالية اللبنانية هناك.
أخبار لبنان
بول مرقص
الانسحاب الاسرائيلي
الإعمار
الأمم المتحدة
نيويورك
التالي
لجنة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية": 1690 استاذا سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم اقرار ملف التفرغ
ارتفاع بأسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-23
مرقص: رئيس الحكومة أكد أنّ الأولوية للانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
آخر الأخبار
2026-04-23
مرقص: رئيس الحكومة أكد أنّ الأولوية للانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
0
أخبار لبنان
2026-06-15
سلام: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات لتأمين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا
أخبار لبنان
2026-06-15
سلام: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات لتأمين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا
0
أخبار لبنان
2026-07-02
مرقص: الرئيس سلام اكد في مجلس الوزراء ان المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني
أخبار لبنان
2026-07-02
مرقص: الرئيس سلام اكد في مجلس الوزراء ان المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني
0
أخبار لبنان
2026-06-29
رجي لنظيره القبرصي: أولوية الحكومة ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش وحصر السلاح
أخبار لبنان
2026-06-29
رجي لنظيره القبرصي: أولوية الحكومة ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش وحصر السلاح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:26
رجي غادر الى باريس للمشاركة في لقاء "التضامن من أجل لبنان"
أخبار لبنان
02:26
رجي غادر الى باريس للمشاركة في لقاء "التضامن من أجل لبنان"
0
أخبار لبنان
02:20
لجنة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية": 1690 استاذا سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم اقرار ملف التفرغ
أخبار لبنان
02:20
لجنة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية": 1690 استاذا سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم اقرار ملف التفرغ
0
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
0
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
أمن وقضاء
01:49
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-25
جيش مالي: جماعات مسلحة تهاجم مواقع عسكرية في أنحاء البلاد
أخبار دولية
2026-04-25
جيش مالي: جماعات مسلحة تهاجم مواقع عسكرية في أنحاء البلاد
0
أخبار لبنان
2026-05-03
مخزومي: نجدَّد التأكيد على الدور الأساسي الذي يؤديه الصحافيون في نقل الحقيقة
أخبار لبنان
2026-05-03
مخزومي: نجدَّد التأكيد على الدور الأساسي الذي يؤديه الصحافيون في نقل الحقيقة
0
أخبار دولية
2026-01-16
ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد
أخبار دولية
2026-01-16
ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد
0
خبر عاجل
2026-04-11
وكالة فارس الإيرانية: بدء المحادثات في إسلام اباد
خبر عاجل
2026-04-11
وكالة فارس الإيرانية: بدء المحادثات في إسلام اباد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عيد vartavar يجمع بين الاحتفال الديني والتراشق بالمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لمسات كأس العالم في قطر تواجدت في مونديال العم سام...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
Beirut Sports Festival يعود بنسخته الرابعة... هكذا تبدو التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من المصانع إلى كبار المروّجين... المخدرات تتراجع في البقاع والـLBCI ترافق الجيش في قلب المواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من المصانع إلى كبار المروّجين... المخدرات تتراجع في البقاع والـLBCI ترافق الجيش في قلب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
رحلة قد تغيّر مستقبل بلد... رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن هذا الأسبوع
تقارير نشرة الاخبار
13:25
رحلة قد تغيّر مستقبل بلد... رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن هذا الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مجلس النواب اللبناني يطالب ببقاء اليونيفيل في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مجلس النواب اللبناني يطالب ببقاء اليونيفيل في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الضغوط الأميركية تتصاعد... وإسرائيل تعيد ترتيب انتشارها في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الضغوط الأميركية تتصاعد... وإسرائيل تعيد ترتيب انتشارها في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مفاوضات روما تبدأ غدًا... هل يتحقق المطلب اللبناني بالانسحاب الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مفاوضات روما تبدأ غدًا... هل يتحقق المطلب اللبناني بالانسحاب الإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من مطار صنعاء إلى مضيق هرمز... تصعيد إيراني-أميركي يهدد بتوسّع الجبهات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من مطار صنعاء إلى مضيق هرمز... تصعيد إيراني-أميركي يهدد بتوسّع الجبهات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:58
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
أمن وقضاء
04:58
أطلق النار على زوجته وأرداها قتيلة... وشعبة المعلومات توقفه بأقل من ساعة!
2
خبر عاجل
08:38
ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
خبر عاجل
08:38
ضربة أمنية استباقية لشعبة المعلومات تُطيح بالأمير الأمني العام لـ"ولايتَيْ الجنوب والوسط" التابعتَيْن لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا
3
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع بأسعار المحروقات...
4
آخر الأخبار
05:07
معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار
آخر الأخبار
05:07
معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار
5
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
خبر عاجل
00:52
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
6
أخبار لبنان
08:05
الرئيس عون: لن أفرّط بالجنوب أو بحقوق لبنان... وسأطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل
أخبار لبنان
08:05
الرئيس عون: لن أفرّط بالجنوب أو بحقوق لبنان... وسأطلب من ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل
7
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
فنّ
10:08
فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
8
أخبار لبنان
08:42
4 سفراء أكدوا لقائد الجيش دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
08:42
4 سفراء أكدوا لقائد الجيش دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More