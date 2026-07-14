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مرقص: لبنان بقيادة الرئيس عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل بالتوازي مع عمل الحكومة على إعادة الإعمار

أخبار لبنان
2026-07-14 | 02:19
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مرقص: لبنان بقيادة الرئيس عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل بالتوازي مع عمل الحكومة على إعادة الإعمار
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مرقص: لبنان بقيادة الرئيس عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل بالتوازي مع عمل الحكومة على إعادة الإعمار

على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF2026) المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والذي افتتحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التقى وزير الإعلام المحامي بول مرقص عقب إلقاء كلمة لبنان في المنتدى، وزير التنمية الدولية في النروج آسموند أوكروست بحضور المندوبة الدائمة للنروج لدى الأمم المتحدة السفيرة ميريته فييلد براتيستيد والوفد النروجي المرافق حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الإعلامية. 

كما التقى وزير الإعلام لهذه الغاية عدداً من الوفود والوزارء العرب منهم وزير التخطيط المصري أحمد رستم، ووزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، ونائب وزير الخارجية الجزائري لوناس مقرمان. كما التقى الوزير مرقص الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) الوزيرة رانيا المشاط.

وعرض الوزير مرقص خلال هذه الاجتماعات تداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، وما أسفرت عنه من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وما خلّفته من دمار واسع طال البنى التحتية، مؤكداً أن "لبنان بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الأهالي إلى قراهم، واستعادة الأسرى، بالتوازي مع عمل الحكومة برئاسة نواف سلام على إعادة الإعمار والنهوض بالبلاد".

كما أكد الوزير مرقص، خلال لقائه مع الوزير النروجي، أن" مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة تُشكّل إحدى أولويات وزارة الإعلام"، مشيراً إلى أن "هذا الملف كان قد طُرح أيضاً خلال اجتماعه الأخير مع سفيرة النروج لدى لبنان، في إطار العمل على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والاستفادة من التجربة النروجية في هذا المجال، بما يعزز الإعلام المسؤول ويحافظ على حرية التعبير في إطار احترام المعايير المهنية والقيم الديموقراطية، وبما يواكب التحديات التي تفرضها البيئة الإعلامية الرقمية ويُسهم في تعزيز الشراكة اللبنانية – النروجية في هذا المجال".

واختتمت زيارة الوزير مرقص إلى نيويورك بحفل استقبال للجالية اللبنانية أقيم على شرفه في القنصلية العامة للبنان، بدعوة من القنصل العام طلال ضاهر وحضور المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفه والسكرتير نورما أبي كرم.

وكان الوزير مرقص قد زار سفارة لبنان في العاصمة واشنطن، كما التقى أفراد الجالية اللبنانية هناك.

أخبار لبنان

بول مرقص

الانسحاب الاسرائيلي

الإعمار

الأمم المتحدة

نيويورك

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