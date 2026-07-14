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مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط

أخبار لبنان
2026-07-14 | 07:12
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مكي أطلق &quot;دولتي&quot; - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط
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مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط

أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية منصة «دولتي»، البوابة الإلكترونية الرسمية والموحّدة لخدمات الدولة اللبنانية، خلال حفل أُقيم في مختبر الابتكار السلوكي والتحول الرقمي في الوزارة، بحضور رسمي وديبلوماسي وأكاديمي واسع.



ويأتي إطلاق «دولتي» بإشراف ومتابعة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي وفريق التحول الرقمي في الوزارة، ضمن مسار إصلاحي أوسع تقوده الوزارة لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة (Reinventing Government 2030)، بهدف تحديث الإدارة العامة، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.



وأكد الوزير مكي أن «دولتي ليست مجرد منصة رقمية، بل أداة عملية لتسهيل حياة المواطن، من خلال تبسيط الوصول إلى الخدمات، وتوضيح الإجراءات، وتقليص التعقيدات الإدارية، بما يعزز الشفافية ويرسّخ الثقة بين المواطن والدولة».



وتشكّل «دولتي» الشباك الموحّد للخدمات الحكومية، إذ تتيح للمواطنين والمؤسسات الوصول إلى خدمات الدولة ومواقع إداراتها ومؤسساتها العامة عبر بوابة واحدة، من خلال ثلاثة أدوار أساسية: أولًا، إنجاز المعاملات الرقمية مباشرة عبر المنصة، بما يشمل تقديم الطلبات ومتابعتها وإنجازها، وصولًا إلى تسديد المتوجبات المالية إلكترونيًا؛ ثانيًا، توجيه المستخدمين إلى الخدمات الرقمية المتوفرة على منصات أخرى تابعة للإدارات العامة؛ وثالثًا، توفير المعلومات الكاملة حول الخدمات التي لا تزال ورقية، بما يشمل المستندات المطلوبة والرسوم وخطوات التقديم والجهة المسؤولة.



وفي إطار تبسيط الإجراءات، تعتمد «دولتي» مبدأ تحسين رحلة المواطن، بما يتيح للمستخدم البدء بطلبه واستكمال المستندات المطلوبة وفق آلية أكثر مرونة، ويخفف الحاجة إلى المراجعات المتكررة ويوفر الوقت والجهد.



وتنطلق «دولتي» في مرحلتها الأولى بـ12 خدمة رقمية مرتبطة بوزارة الزراعة، ووزارة السياحة، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، ومجلس الجنوب، على أن تُضاف تباعًا خدمات جديدة تابعة لمختلف الإدارات والمؤسسات العامة.



وتدعم المنصة جهود مكافحة الفساد الإداري من خلال توحيد الإجراءات، وتوضيح المستندات والرسوم ومراحل إنجاز المعاملات، وتعزيز إمكانية تتبّعها إلكترونيًا، بما يحدّ من الاستنسابية ويرفع مستوى المساءلة في الإدارة العامة.



وشدد الوزير مكي على أن إطلاق «دولتي» يندرج ضمن رؤية أوسع لإعادة تصميم الخدمات الحكومية انطلاقًا من حاجات المواطن، والانتقال نحو إدارة عامة رقمية أكثر كفاءة ومرونة، تُمكّن الإدارات من تطوير خدماتها بقدراتها الذاتية، بدعم من وحدة التحول الرقمي ومركز التميز في الوزارة.



وحضر حفل الإطلاق وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان، ووزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وممثل عن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.



كما شارك في الحفل النائبان ينال الصلح وإلياس حنكش عن لجنة تكنولوجيا المعلومات، وسفراء كندا والإمارات العربية المتحدة والنرويج والمغرب، إلى جانب ممثلين عن سفارات إيطاليا والمملكة المتحدة والدنمارك، وعن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان.



وشهد الحفل أيضًا حضور ممثلين عن وزارات المالية والعدل والخارجية والمغتربين والصناعة والسياحة والأشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والمديرين العامين ورؤساء المجالس والإدارات العامة.



كما حضر ممثلون عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، والبنك الدولي، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» وممثلون عن الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية  وجامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية وشركاء معنيين بالتحول الرقمي.



لزيارة المنصة والاطلاع على خدماتها: https://dawlati.gov.lb/

أخبار لبنان

"دولتي"

موحدة

لتسهيل

المواطنين

وربطهم

بخدمات

الدولة

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