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وزارة البيئة توضح سبب تغيّر لون مياه الرملة البيضاء: ازدهار طحلبي مفرط وليس تسرّب مازوت

أخبار لبنان
2026-07-14 | 08:32
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وزارة البيئة توضح سبب تغيّر لون مياه الرملة البيضاء: ازدهار طحلبي مفرط وليس تسرّب مازوت
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وزارة البيئة توضح سبب تغيّر لون مياه الرملة البيضاء: ازدهار طحلبي مفرط وليس تسرّب مازوت

أشارت وزارة البيئة الى أنها كلفت المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمعاينة مياه شاطئ الرملة البيضاء وتحديد سبب اصطباغ مياه شاطئ الرملة البيضاء في بيروت باللون الأخضر خلال اليومين الأخيرين. 

وقد تبين أنه يعود إلى ظاهرة الازدهار الطحلبي المفرط (Excessive Algal Blooming)، والذي يحصل بشكل أساسي نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحر مع وجود تدفق زائد للمغذيات (Nutrients)، خاصة النترات والفوسفات، وهي العناصر الأساسية المحفزة لعملية التمثيل الضوئي (Photosynthesis).

وأوضحت أن هذه الظاهرة لم تستمر بسبب تضاريس الشاطئ اللبناني المفتوح، مما يعرضه بشكل مستمر للعوامل الهيدروليكية المستمرة من تيارات بحرية وحركة موج يساعدان في حركة مستمرة للمياه الساحلية ولا يسمحان بركودها أو حدوث ظاهرة التثري الغذائي (Eutrophication).

ولفتت الوزارة الى أن هذه الظاهرة ليست غريبة عن شواطئنا وقد حدثت سابقا عدة مرات خلال السنوات السابقة.

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