الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب تدعم الوفد اللبناني في اجتماعات روما وتدعو إلى الالتفاف حول الدولة

أخبار لبنان
2026-07-14 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب تدعم الوفد اللبناني في اجتماعات روما وتدعو إلى الالتفاف حول الدولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكتائب تدعم الوفد اللبناني في اجتماعات روما وتدعو إلى الالتفاف حول الدولة

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتطورات الراهنة في البلاد. وأصدر بيانا، جدد فيه "دعمه الكامل للوفد اللبناني المفاوض في اجتماعات روما كما ولرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مواجهة محاولات "حزب الله" تطويق السلطة التنفيذية والالتفاف على صيغة الإطار التي أقرت في اجتماعات واشنطن، بهدف إبقاء لبنان ساحة مفتوحة وورقة تفاوض في يد إيران".

وأمل المكتب السياسي "أن تفضي اجتماعات روما إلى الاتفاق على الآليات التنفيذية والجدول الزمني لتطبيق صيغة الإطار، بما يسرّع الانسحاب الإسرائيلي، ويضع حداً نهائياً للحرب، ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم".



واعتبر المكتب السياسي "أن الحملات التي تستهدف صيغة الإطار تفتقر إلى أي أساس دستوري، لأنها تتناول قراراً اتخذته الدولة اللبنانية ممثلة بالسلطة التنفيذية، إثر مسار تفاوض جرى بعلم جميع مكونات الحكومة ومواكبتها. كما أن القوى التي تعترض عليه اليوم لا تزال ممثلة في الحكومة التي أقرته ونالت الثقة على أساس بيانها الوزاري، علماً أن صيغة الإطار لا تخرج عن مضامين خطاب القسم والبيان الوزاري، لجهة استعادة الدولة قرارها الحر، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها".

وأشار الى "إن الاستمرار في مهاجمة صيغة الإطار لا تعدو كونها مجرد عراضات غير جدية للاستهلاك المحلي وتقديم الولاء لجهات خارجية لاسيما وان المعترضين لا يقدمون بدائل سوى مزيد من الحروب والمآسي والأجدى بهم الالتفاف حول الدولة وهي حدها القادرة بشرعيتها وعلاقاتها مع أصدقاء لبنان على حماية الجميع وهم مطالبون بالاصطفاف خلفها عوضاً عن  العمل على تقويض قراراتها والتحريض عليها".

أخبار لبنان

الوفد

اللبناني

اجتماعات

وتدعو

الالتفاف

الدولة

LBCI التالي
اختتام اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما... إليكم التفاصيل
وزير المالية يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-13

سينودس الأساقفة الموارنة اختتم أعماله ودعا إلى الالتفاف حول الدولة وتأييدها في المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-15

ياسين بعد لقائه عون: على جميع اللبنانيين الترفع عن الخلافات والالتفاف حول الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-05

الجميل من بكركي: التفاف لبناني حول استعادة السيادة ودعوة للوحدة الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-16

وزير المالية لرويترز: الوفد اللبناني عقد اجتماعات مثمرة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:03

"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" تعلن أعدادًا متعلقة بالحرب في تقريرها الأسبوعيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:00

الرئيس عون ابرق الى الرئيس الفرنسيّ مهنئا بالعيد الوطنيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:59

اختتام اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:35

وزير المالية يحدّد آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من الضرائب والرسوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:48

النائب رستم ووزير الصحة بحثا في تعزيز الخدمات الصحية ودعم المستشفى الحكومي في عكار

LBCI
خبر عاجل
05:52

إرنا: تعرض 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-21

فياض: إصرار السلطة على آدائها المعهود يوحي بأن حصرية السلاح والإجهاز على حالة المقاومة هي الأولوية لديها

LBCI
أخبار لبنان
05:51

نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو: اضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس واعتصام في ساحة رياض الصلح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:59

اختتام اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:44

معلومات الـLBCI: انتهاء اليوم الأوّل للمفاوضات في روما والاجتماع كان ايجابيًا ومشهد من لحظة خروج الوفدين الأميركيّ والإسرائيليّ

LBCI
عالم الطبخ
10:37

سلطة وكيك ومثلجات... الإجاص يتألق في ثلاث وصفات شهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

قائد الجيش يتابع جولة المفاوضات السادسة في بعبدا... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية... إليكم آخر التفاصيل من روما

LBCI
أخبار لبنان
08:12

وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط

LBCI
أخبار لبنان
03:24

الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...

LBCI
أخبار لبنان
03:08

القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
03:37

إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق

LBCI
حال الطقس
01:10

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:52

بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"

LBCI
أخبار دولية
01:37

بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية

LBCI
أخبار دولية
08:11

إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:49

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More