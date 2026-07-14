"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس

عرضُ أزياء المصمم اللبنانيّ طوني ورد في العاصمة الفرنسية باريس، الذي حمل عنوان "همسات الكثبان"، ما زال يتفاعل في أروقة التصميم العالمية.



عرض Toni Ward Couture المخصص لخريف وشتاء 2026 - 2027 أقيم في Cordeliers des Réfectoire وقد تحوّل الى مشهد مستوحى من الكثبان الرملية، حيث انسابت العارضات بإيقاع يحاكي حركة الرياح فوق الرمال.



ومجموعة الأزياء التي عرضت استلهمت الصحراء بكل تناقضاتها، بين السكون والحركة، فجاءت البداية بانسدالات ناعمة، وخطوط طويلة، ولوحات لونية هادئة، قبل أن تتطوّر إلى قصّات أكثر بنيوية، وطبقات شفافة، وقلنسوات نحتية، وتفاصيل كروشيه مستوحاة من الروح البدوية.



وفي مجموعة طوني ورد، حضرت الحرفية اليدوية، من خلال تقنية تضفير الحرير، التي طُوّرت خصيصًا لهذا الموسم، إلى جانب تعاون مع حرفيين لبنانيين حافظوا على تقاليد الكروشيه وفنون النسيج عبر الأجيال.



واستقطب العرض نخبة من العملاء العالميين، والمشترين، والصحافة، إلى جانب عدد من الوجوه المعروفة.



باختصار، شكّلت "همسات الكثبان" تحية إلى الصمود والحركة والحرفية اللبنانية والروح البدوية الخالدة، مؤكدة أنّ الـcouture، تمامًا كالصحراء، يبقى في حالة تحوّل مستمرة.