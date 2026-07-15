مجلس النواب يحيل مشروع إنشاء وزارة التكنولوجيا على اللجان المشتركة

احالت الجلسة التشريعية المنعقدة في مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا على اللجان المشتركة.