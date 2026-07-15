المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر

وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر، بحسب الوطنية للاعلام.