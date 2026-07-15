الدفاع المدني: انفجار صهريج غاز في مدينة الهرمل خلال عمليات الإخماد من دون تسجيل إصابات أو أضرار

اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، ان" عناصر الدفاع المدني تعاملت مع حريق اندلع في صهريج لنقل الغاز في مدينة الهرمل، وأثناء تنفيذ عمليات الإخماد انفجر الصهريج.







وقد تمكّنت العناصر من عزل موقع الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ما حال دون امتداد الأضرار إلى محيط الموقع، ودون تسجيل إصابات أو أضرار إضافية.







وتُواصل فرق الدفاع المدني عمليات تطويق النيران والسيطرة عليها لإخمادها بالكامل".

