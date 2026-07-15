السفارة الأميركية في بيروت: تنفيذ الاتفاق على المناطق التجريبية يبدأ خلال الأيام المقبلة

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن محادثات روما اختُتمت بعد يومين من النقاشات التي وصفتها بـ"المثمرة والإيجابية"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية المناطق التجريبية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة.



وأضافت السفارة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة، ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.