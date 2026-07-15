الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة الأميركية في بيروت: تنفيذ الاتفاق على المناطق التجريبية يبدأ خلال الأيام المقبلة

أخبار لبنان
2026-07-15 | 10:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة الأميركية في بيروت: تنفيذ الاتفاق على المناطق التجريبية يبدأ خلال الأيام المقبلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السفارة الأميركية في بيروت: تنفيذ الاتفاق على المناطق التجريبية يبدأ خلال الأيام المقبلة

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن محادثات روما اختُتمت بعد يومين من النقاشات التي وصفتها بـ"المثمرة والإيجابية"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية المناطق التجريبية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وأضافت السفارة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى محادثات تقنية موسعة، ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.

أخبار لبنان

الأميركية

بيروت:

تنفيذ

الاتفاق

المناطق

التجريبية

الأيام

المقبلة

LBCI التالي
بلدية فرون: نرفض «المناطق التجريبية» والبيان المتداول لا يمثل أهالي البلدة
الجلسة التشريعية الى السادسة مساء والمجلس أقر اقتراح اخضاع المتعاقدين في الإعلام لشرعة التقاعد بعد جدل واعتراض نواب و61 صوتوا مع بالمناداة و30 ضد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:26

السفارة الأميركية في بيروت: المحادثات اختُتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية المناطق التجريبية على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
2026-07-09

مسؤول أميركي: أول منطقة تجريبية ستبدأ عملها خلال أيام كما يجري تحديد مناطق تجريبية إضافية ووضع خطط بشأنها وتنسّق القيادة المركزية الأميركية مع البلدين للمضي قدمًا في هذا المسار

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-09

مسؤول أميركي: دخلنا مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار... وأولى المناطق التجريبية تنطلق خلال أيام

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-06

رئاسة الوزراء: الرئيس سلام وقائد الجيش بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية

LBCI
أخبار لبنان
14:09

"مياه بيروت": توقيف قناة الجر الرئيسية من نبع جعيتا إلى محطة التكرير في ضبية من 17 وحتى 20 تموز لاستكمال أعمال الصيانة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
13:47

الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-06-22

أمن الدولة يوقف مطلوباً مشتبه بتورطه في جريمة قتل في عكار

LBCI
آخر الأخبار
15:12

فانس: التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أنّ الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
2026-07-14

مصادر لرويترز: هجوم يستهدف موقعا لجماعة كردية إيرانية معارضة شرق أربيل بالعراق

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-15

غارة ثالثة من مسيرة تستهدف دوار حاروف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية

LBCI
أخبار لبنان
14:05

الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا

LBCI
عالم الطبخ
13:31

لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
05:21

مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط

LBCI
أمن وقضاء
13:47

الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 15-7-2026

LBCI
أخبار لبنان
08:08

المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر

LBCI
أخبار لبنان
12:24

مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
11:53

ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني

LBCI
صحف اليوم
00:05

طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More