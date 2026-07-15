تدابير سير في محلة الكولا بسبب أعمال تزفيت من 16 الى 20 الحالي

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال إعادة تزفيت في محلة الكولا، على الطريق الممتد من جامع حمزة باتجاه كورنيش المزرعة، وذلك اعتبارًا من الساعة 19:00 من تاريخ 16-7-2026 ولغاية صباح 20-7-2026.



ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المكان طيلة فترة الأشغال، وتحويله على الشكل الآتي:



السير القادم من الكولا باتجاه تقاطع الرفاعي – كورنيش المزرعة.



السير القادم من الكولا باتجاه وطى المصيطبة – محلة الزهيري.



لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور".