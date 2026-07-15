مجلس النواب اقر في الجلسة المسائية فتح إعتماد إضافي لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

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العلامة فضل الله في لقاء لشخصيات مع فيون: نقدّر حرص فرنسا على سيادة لبنان واستقلاله ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى ترسيخ خطابٍ وطنيٍّ وحدويّ