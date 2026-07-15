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مجلس النواب أقر مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين جمهوريتي لبنان وألمانيا
أخبار لبنان
2026-07-15 | 11:59
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مجلس النواب أقر مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين جمهوريتي لبنان وألمانيا
أقر مجلس النواب في الجلسة المسائية، "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية في شأن إنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار (KFW)".
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