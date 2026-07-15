مجلس النواب أقر مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين جمهوريتي لبنان وألمانيا

مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام

مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام

العلامة فضل الله في لقاء لشخصيات مع فيون: نقدّر حرص فرنسا على سيادة لبنان واستقلاله ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى ترسيخ خطابٍ وطنيٍّ وحدويّ