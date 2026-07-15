وزارة البيئة نفت فرض مطمر للنفايات في برجا

أكدت وزارة البيئة في بيان، حول "ما يُشاع عن فرض مطمر للنفايات في منطقة برجا، على الآتي:



أولا: إن كل ما ورد من أخبار حول فرض مطمر للنفايات في منطقة برجا هو كلام عار من الصحة تماما ولا يمت للواقع بصلة.



ثانيا: تؤكد الوزارة أنها لا تفرض ولن تفرض أي مطامر قسرية على أي منطقة في لبنان.



ثالثا: إن أي مقترح لأي مشروع بيئي يُطرح مستقبلا في أي منطقة لبنانية، لا يمر إلا عبر القنوات الرسمية وبناء على نقاش مباشر وآليات محددة حصرا مع السلطات المحلية والبلدية المعنية".



وشددت وزارة البيئة على أنها "بذلت جهودا حثيثة خلال العامين الماضيين لإصدار القوانين والمراسيم التطبيقية اللازمة التي تمكن البلديات من وضع خططها الخاصة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ضمن نطاقها الجغرافي، بما يضمن استقلاليتها المالية في هذا الملف"، داعية "كافة السلطات المحلية والبلدية، في حال حيازتها لأي خطط أو مشاريع معدة، إلى المبادرة بتقديمها لوزارة البيئة فورا لمراجعتها ودراستها ومناقشتها بهدف إقرارها وتسييرها وفق الأصول".



وإذ حذرت من "نشر معلومات مغلوطة وإثارة البلبلة"، دعت "الجميع إلى الالتزام بالحقائق والقنوات الرسمية".