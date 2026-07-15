فوج حرس بيروت يزيل خيماً غير شرعية مستحدثة في منطقة سبينس قرب مستشفى بيروت الحكوميّ

أزال فوج حرس مدينة بيروت عدداً من الخيم غير الشرعية التي جرى استحداثها في منطقة سبينس، قرب مستشفى بيروت الحكوميّ، والتي كان يقيم فيها عدد من الأشخاص المشردين ومن جنسيات غير لبنانية.

وقد عمل عناصر فوج الحرس على إزالة جميع الخيم والمخالفات المستحدثة في الموقع، فيما تولّت شركة «رامكو» رفع المخلفات والنفايات وتنظيف المكان بالكامل، وإعادته إلى وضعه الطبيعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات المتواصلة التي تنفذها محافظة بيروت لإزالة التعديات والإشغالات غير القانونية عن الأملاك العامة، والحفاظ على النظافة والسلامة العامة والمظهر الحضري للعاصمة .