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قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات

أخبار لبنان
2026-07-15 | 13:11
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قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات
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قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم ترويج المخدّرات وتوقيف المطلوبين على مختلف الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية من نوع “GR” في محلة صحراء الشويفات.

على الفور، باشرت المفرزة إجراءات الرصد والمتابعة، ونفّذت قوة منها كمينًا محكمًا في المحلة المذكورة، أسفر عن توقيف المشتبه به، ويدعى:

ع. أ. (مواليد عام 2001، لبناني) بحسب أقواله

وقد ضُبط بحوزته:

-/28/ مظروفًا صغيرًا تحتوي مادة مخدّرة تحمل شعار “قهوة”.

– /31/ مظروفًا صغيرًا تحتوي مادة “الباز” تحمل شعار “دب”.

– مظروف صغير يحتوي مادة مخدّرة يحمل شعار “تاج”.

– مسدسان خلّبيان مع ممشطيهما، من دون طلقات.

– مبلغ مالي بالعملتين اللبنانية والأميركية.

– هاتف خلوي.

– دراجة آلية من نوع “GR” من دون لوحة تسجيل.

أُودِع الموقوف، مع المضبوطات والدراجة الآلية، لدى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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