"مياه بيروت": توقيف قناة الجر الرئيسية من نبع جعيتا إلى محطة التكرير في ضبية من 17 وحتى 20 تموز لاستكمال أعمال الصيانة

اعلنت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان، اليوم، أنها "ستوقف مؤقتًا قناة الجر الرئيسية الممتدة من نبع جعيتا إلى محطة التكرير في ضبية، لاستكمال أعمال الصيانة النهائية، مع الاعتماد خلال هذه الفترة على نبع وآبار أنطلياس لتغذية المحطة.







وعليه، سيُطبّق تقنين قاسٍ في توزيع المياه على المناطق التي تتغذى من محطة ضبية، وهي: ساحل المتن الشمالي - خزانات الأشرفية - خزانات برج أبو حيدر.







يبدأ التقنين اعتبارًا من صباح الجمعة 17 تموز 2026 ويستمر حتى صباح الاثنين 20 تموز 2026.







وتعتذر المؤسسة من المواطنين عن هذا الإجراء المؤقت، وتدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة لضمان استمرارية التغذية بالحد الأدنى حتى انتهاء أعمال الصيانة".

