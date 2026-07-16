الرابطة المارونية: ما صدر من قبل السيد عدوان لا يمثل الرابطة بأي شكل من الأشكال

صدر عن الرابطة المارونية ما يلي:



"إن السيد رولان عدوان الذي شارك في لقاء ما يسمى "مسيحيون من أجل لبنان" ليس عضواً في المجلس التنفيذي للرابطة المارونية وليس موفداً أو مكلفاً من قبلها بالمشاركة في أي لقاء. وبالتالي يهم الرابطة المارونية التأكيد أن ما صدر ويصدر من قبل السيد عدوان لا يمثل الرابطة بأي شكل من الأشكال".