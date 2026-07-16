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وزارة العمل للمواطنين: سنستقبل معاملاتكم في المقر الرئيسي في المشرفية ـ الشياح اعتبارا من الاثنين

ذكرت وزارة العمل المواطنين بأنها ستقوم باستقبال معاملاتهم بأنواعها كافة في مقرها الرئيسي الكائن في المشرفية ـ الشياح، اعتبارا من يوم الاثنين في 20/7/2026.