محافظة بيروت تكثف إجراءاتها لحماية الأملاك العامة بحملة في حي اللجا

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وضمن الجهود المتواصلة لتطبيق القوانين وصون الأملاك العامة ومنع التعديات عليها، نفّذت دائرة السير في بلدية بيروت، بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت وعناصر من شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حملة لإزالة المخالفات والتعديات في منطقة حي اللجا، والتي كانت تشغل الأملاك العامة وتعرقل استخدامها.



وتأتي هذه الحملة في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة بيروت لمعالجة مختلف أشكال التعديات على الأملاك العامة، بما يسهم في إعادة تنظيم الفضاء العام، وتعزيز الانضباط، وتحسين السلامة المرورية، وضمان حق المواطنين في استخدام المرافق العامة، إلى جانب المحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة بيروت وترسيخ احترام الأنظمة والقوانين، مع التأكيد انه لا غطاء لاحد في اي تعدي على الملك العام.