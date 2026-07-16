رئيس الحكومة استقبل ميقاتي والسنيورة وتمام سلام وعرض معهم الأوضاع العامة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رؤساء مجلس الوزراء السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.



وتم خلال الاجتماع، البحث في الأوضاع العامة.