وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا

كشف وزير الثقافة غسان سلامة أن أربعون ألف لبناني لبّوا أمس الدعوة لزيارة نحو ثلاثين متحفا من عكار الى صور، مشيرا الى أن عشرة آلاف منهم زاروا المتحف الوطني.



وأشار عبر "إكس"، الى أن كثيرين تمكنوا من الولوج لمتحفين أو ثلاثة خلال الساعات الست المتاحة في "ليلة المتاحف".



وقال: "انه استفتاء على عطش شعبنا للتعرف على تاريخه وعلى اعتزازه بإرث لبنان الحضاري العظيم".