أكد رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان أن البنية التحتية في العاصمة مهترئة وتتطلب معالجة شاملة.وقال زيدان في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "المشكلة التي نواجهها هي أن ليس لدينا فريقا متكاملا لتنفيذ أي مشروع ومضطرون دائما للتعاقد مع متعهد لتنفيذ أي عمل".ولفت الى أن الصلاحيات في بلدية بيروت تختلف عن باقي البلديات في لبنان كله وهي منقسمة بين المجلس البلدي والمحافظ.وفي ما خص موضوع النفايات في العاصمة، قال زيدان: "نريد ان ننتهي من الموضوع وهو شائك منذ فترة طويلة وسنعمل على وضع الخطة السليمة لمعالجته".وأعلن أن البلدية تمتلك على الاقل 1800 عقار كانت بلا خطة اقتصادية لاستثمارها والاستفادة منها، كاشفا انه تم توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين لتفعيل هذا الموضوع.