الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ريفي: لن نقبل بأن يكون العفو العام ضحيةً للمناورات السياسية والأفخاخ التشريعية

أخبار لبنان
2026-07-18 | 16:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ريفي: لن نقبل بأن يكون العفو العام ضحيةً للمناورات السياسية والأفخاخ التشريعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ريفي: لن نقبل بأن يكون العفو العام ضحيةً للمناورات السياسية والأفخاخ التشريعية

شدد النائب أشرف ريفي على أن "العفو العام حقٌّ وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحيةً للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية".



وقال في بيان: "كاد المريبُ أن يقولَ خذوني. قرأنا النوايا منذ اللحظة الأولى، عندما أُدرِج مشروع قانون العفو العام آخر بند على جدول أعمال الجلسة النيابية، ثم تأكدنا منها عندما أصرّ الفريق الآخر على تقديم مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عليه، بما تضمّنه من أفخاخٍ تشريعية تهدف إلى إجهاض العفو العام أو تفريغه من مضمونه. لذلك، أدعو زملائي النواب السياديين وخاصةً السنّة منهم إلى موقفٍ موحّد: عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وألّا يتقدّم عليه أي بندٍ آخر، ولا سيّما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام.



وختم: "وأقول للفريق الآخر: كفى تذاكياً، واعتَبروا من تحولات المنطقة. فالعفو العام حقٌّ وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحيةً للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية".

أخبار لبنان

العفو

العام

ضحيةً

للمناورات

السياسية

والأفخاخ

التشريعية

الرئيس عون واللبنانية الاولى وصلا الى واشنطن وغدا يبدأ لقاءاته باجتماع مع الوزير روبيو والثلثاء مع الرئيس ترامب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-12

سلام استقبل وفدا شمالياً ومحور البحث موضوع العفو العام... ريفي: نحن كسنّة نطالب بالعدالة ورفع المظلومية

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-19

بو صعب: الجلسة لن ترفع إلا بانتهاء جدول الأعمال اينما ما يكون قانون العفو

LBCI
رياضة
2026-07-11

المصريون يهاجمون الحكم الخطأ... عائلة فرنسية ريفية ضحية غضب مصري بسبب كأس العالم

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-06

بو صعب من مجلس النواب: هناك نقطتان من قانون العفو العام تحتاج الى نقاش وارتأينا اليوم أن نشكل لجنة صغيرة تمثل معظم القوى السياسية لمناقشة المواضيع المتبقية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:08

الرئيس عون واللبنانية الاولى وصلا الى واشنطن وغدا يبدأ لقاءاته باجتماع مع الوزير روبيو والثلثاء مع الرئيس ترامب

LBCI
أخبار لبنان
15:47

حمدان: المناطق التجريبية غير موجودة في سلوكيات العدو

LBCI
أخبار لبنان
15:04

أيوب: لم نعرقل قانون العفو

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الحشيمي يعلن انسحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:50

هيئة بحرية بريطانية: ناقلة أبلغت عن تعرضها لحادثة على بعد 100 ميل بحري شرق دقم العمانية

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-14

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-27

مسؤول في منظمة الصحة العالمية: لدينا قافلة إنسانية في طريقها إلى لبنان وقد وصلت إلى سوريا ويجري تجهيز قافلة إنسانية ثانية للتوجه إلى غزة خلال أيام

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

مكمّل شهير للعضلات تحت المجهر... هل يساهم الكرياتين في تخفيف الاكتئاب؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

قطار الشرق الأوسط انطلق… ولبنان ما زال في المحطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

من سماء أوكرانيا إلى أرضها: الروبوتات تدخل الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الملف اللبناني على طاولة واشنطن... ماذا يحمل لقاء عون مع المسؤولين الأميركيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لقاء ترامب عون: العين على مفاجأة المكتب البيضاوي

LBCI
رياضة
13:31

هكذا تبدو أجواء Beirut Sports Festival

LBCI
رياضة
13:29

النهائي يقترب... إليكم آخر أجواء المونديال قبل المواجهة المرتقبة

LBCI
رياضة
13:28

سلافكو فينسيتش حكم نهائي المونديال الكبير... اختيار مفاجئ يفتح باب التساؤلات

LBCI
أخبار دولية
13:27

"السريع يأكل البطيء"... العراق يفتح من واشنطن صفحةً اقتصاديةً جديدة

LBCI
رياضة
13:26

نهائي المونديال يثير الجدل بسبب الفاصل الترفيهي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:55

ينشط بتسهيل أعمال الدعارة والاتّجار بالبشر... وشعبة المعلومات تكشف هويّته وتوقفته في الحازمية

LBCI
خبر عاجل
07:16

الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور

LBCI
خبر عاجل
03:23

الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض

LBCI
حال الطقس
01:30

الحرارة ترتفع بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 18-7-2026

LBCI
أخبار دولية
05:03

حرائق غابات كندا تسمم أجواء المونديال... وترامب يلوّح برسوم جمركية جديدة على منتجاتها

LBCI
أخبار لبنان
10:42

معلومات للـLBCI: التواصل مستمر لتنفيذ المناطق التجريبية... وانسحاب إسرائيلي مرتقب

LBCI
أمن وقضاء
01:22

الجمارك نقلت سكانير من مرفأ بيروت إلى المصنع... والعمل يصبح جاهزًا من الإثنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More