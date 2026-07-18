ريفي: لن نقبل بأن يكون العفو العام ضحيةً للمناورات السياسية والأفخاخ التشريعية

شدد النائب أشرف ريفي على أن "العفو العام حقٌّ وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحيةً للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية".







وقال في بيان: "كاد المريبُ أن يقولَ خذوني. قرأنا النوايا منذ اللحظة الأولى، عندما أُدرِج مشروع قانون العفو العام آخر بند على جدول أعمال الجلسة النيابية، ثم تأكدنا منها عندما أصرّ الفريق الآخر على تقديم مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عليه، بما تضمّنه من أفخاخٍ تشريعية تهدف إلى إجهاض العفو العام أو تفريغه من مضمونه. لذلك، أدعو زملائي النواب السياديين وخاصةً السنّة منهم إلى موقفٍ موحّد: عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأول على جدول الأعمال، وألّا يتقدّم عليه أي بندٍ آخر، ولا سيّما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام.







وختم: "وأقول للفريق الآخر: كفى تذاكياً، واعتَبروا من تحولات المنطقة. فالعفو العام حقٌّ وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحيةً للمناورات السياسية أو للأفخاخ التشريعية".

