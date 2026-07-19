انهيار قسم من مبنى في منطقة بئر العبد واقتصار الاضرار على الماديات

انهار قسم من مبنى في منطقة بئر العبد اوتوستراد السيد هادي نصرالله فجر اليوم وتسبب بقطع الطريق.



وكان المبنى تعرض سابقًا لاستهداف خلال العدوان على الضاحية الجنوبية، بحسب الوطنية للاعلام.