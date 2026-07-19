الراعي: تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن أولوية والحياد الفاعل يعزّز وحدة لبنان

جدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تأكيد "أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار"، لافتًا الى أن "الحياد الفاعل يبقى الخيار الوطني الذي يعزز وحدة لبنان التاريخية".



وأضاف الراعي في عظة قداس عيد القديس شربل من دير مار مارون - عنايا: "سرّ القديس شربل أنه عاش في الخفاء لكنه بقي حاضرا في قلوب المؤمنين، وهو عاش حياته بعيداً عن الأضواء ناسكاً متوحداً مكتفياً بالله وحده".

وتابع: "أسبوع يفصلنا عن تطويب الحويك عراب لبنان الكبير المشبه بأرزة قوية وصلبة، ونصلي من أجل لبنان وجميع مسؤوليه ليوفقهم إلى كل ما يعزز وحدة الوطن فواجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للبنان سيادته".