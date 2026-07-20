الهيئة العليا للاغاثة: وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات

أعلنت "الهيئة العليا للاغاثة" في بيان، وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين، المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع.