جولة للوزير فادي مكي في الجنوب لبحث أولويات إعادة الإعمار ودعم البلديات

زار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الوزير فادي مكي مدينة صور والنبطية، يرافقه وفد دبلوماسي رفيع المستوى، ضم سفير بلجيكا في لبنان، سفير كندا في لبنان، ووفد من السفارة الدنماركية، النائبة حليمة قعقور، ورئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وعدد من المسؤولين والخبراء التقنيين.



وكان الوزير والوفد المرافق زار قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور والتقى قائد القطاع العميد الركن نكولاس تابت، ثم انتقل إلى بلدية صور وكان في استقباله رئيس البلدية حسن دبوق وعقد لقاء مع البلدية وتطرقوا إلى موضوع الية العمل بالنهوض بعد الحرب، ثم تفقد الاضرار والدمار الذي الحق بالبنى التحتية والمباني والاحياء السكنية جراء العدوان الإسرائيلي.



وتأتي الزيارة للإطلاع ميدانياً على الاحتياجات والأولويات الملحّة، ودعم البلديات والإدارات المحلية في جهودها لمواكبة التحديات الراهنة.



وتحدث الوزير مكي، خلال الزيارة، عن هدف الزيارة.

كما تحدث النائب قعقور والسفير الدنماركي ورئيس البلدية حسن دبوق عن هدف الزيارة وآلية العمل للنهوض بعد الحرب وبأعمار ما تهدم .