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وزير الصحة: إصلاحات مهمة انتقلت خلال العام الماضي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ

أخبار لبنان
2026-07-21 | 07:30
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وزير الصحة: إصلاحات مهمة انتقلت خلال العام الماضي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ
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وزير الصحة: إصلاحات مهمة انتقلت خلال العام الماضي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ

أكّد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أنّ إصلاحات مهمة انتقلت خلال العام الماضي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

ولفت، خلال افتتاح ورشة العمل التي عقدتها الوزارة تحت عنوان "من المراجعة إلى الإصلاح"، إلى إحراز تقدم في إصدار المرسوم التطبيقيّ لقانون الوكالة الوطنية للدواء، بما أرسى الإطار لتنظيم القطاع الدوائيّ والإشراف عليه. 

وأعلن إطلاق مشروع إعادة تأهيل المختبر المركزيّ للصحة العامة، في خطوة أساسية لاستعادة قدراته كمختبر مرجعيّ وطنيّ وتعزيز منظومة الترصد والتشخيص والاستعداد لمواجهة الأوبئة.

وعن تحقيق التغطية الكاملة بنسبة 100% لغير المضمونين في المستشفيات الحكومية، قال: "تطوير دعم هذه المستشفيات من خلال تزويدها بالمعدات الأساسية، وتحسين بنيتها التحتية، وتوفير التدريب المتخصص، وتعزيز قدراتها الإدارية والسريرية". 

وأشار إلى "تعزيز الجاهزية للطوارئ عبر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة".

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