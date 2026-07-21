مرقباوي ووفد النقابة بحث مع وزير الصحة مطالب قطاع الصيدلة

في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع الصيدلة زار نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي على رأس وفد من النقابة وزير الصحة ركان ناصر الدين في مكتبه بالوزارة حيث تناول اللقاء نقاش موسّع حول أوضاع القطاع وسبل تطويره وحمايته.



وتم التباحث في عدد من الملفات الحيوية التي تهم الصيادلة حيث طرح النقيب مرقباوي مطلب إعادة النظر بجعالة الصيدلي بما يتناسب مع الأعباء المهنية المتزايدة، موضوع المرتجعات وتنظيم علاقتها مع الوكلاء بما يحفظ حقوق الصيادلة.

كما تطرق النقاش إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال التفتيش على الصيدليات وتنظيم عمل المستوصفات وكذلك أهمية ضبط وتنظيم سوق المتممات الغذائية.



بدوره، أبدى وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين تفهمه لهذه المطالب ووعد بمناقشتها ومتابعتها مؤكداً حرص الوزارة على العمل مع النقابة لتحقيقها في أقرب وقت ممكن بما يخدم مصلحة القطاع الصيدلاني والمرضى على حد سواء.