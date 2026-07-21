سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت

أعرب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



وأكد سلام جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.



واعتبر أن هذه الخطوة تشكل فرصة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد اللبناني.