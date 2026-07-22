رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان كرٌم وزير العمل

كرٌم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير العمل محمد حيدر في حفلة أقيمت في المقرّ الرئيسي٫ للمصرف، شاركت فيه أسرة المصرف.

وقدّم حبيب للوزير حيدر "اليوبيل الذهبي" لمصرف الإسكان في ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسه، "عربون وفاء وتقدير لهذه الشراكة الوطنية الراسخة، وللدور الذي اضطلعت به الوزارة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، في مواكبة رسالة مصرف الإسكان ودعمها".

وقال حبيب: "شهدت هذه الشراكة محطات تطوير متتالية، جرى العمل فيها على تحديث الآلية التقنية لشهادات الإيداع بالتعاون مع مصرف الإسكان، وإطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان، بما يواكب التغيّرات ويعزز تطوير الخدمات”.

وأكّد أنّ حيدر يواصل هذا النهج، من خلال استكمال هذا المسار، وتعديل قيمة شهادة الإيداع بما يساعد في حماية اليد العاملة اللبنانية، ويُسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التحوّل الرقمي في العمل المؤسساتي.

وثمّن حيدر من جهته "الخطوة الكبيرة والهامة التي قام بها مصرف الإسكان ورئيسه السيّد أنطوان حبيب لجهة تأمين قروض الترميم لفترة ما بعد الحروب، وهي خطوة تساهم في تعزيز بقاء اللبناني في أرضه على رغم كل الحروب".

وأشار إلى أن "مصرف الإسكان أثبت خلال خمسين عاماً، أنه مؤسسة قادرة على الصمود والتطور، وأن نجاحه كان دائماً ثمرة الإدارة الرشيدة، وثقة المواطنين، والتعاون مع الدولة والشركاء في الداخل والخارج. واليوم، تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية المحافظة على هذا الإرث، والعمل على تطويره بما يواكب تطلعات اللبنانيين واحتياجات الأجيال المقبلة".