الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
أخبار لبنان
2026-07-22 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
0
min
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
ترأس بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا، قداساً إحتفالياً في دير مار مارون - عنايا، خلال زيارته الرسمية للبنان، سبقه مسيرة وصلوات عند ضريح القديس شربل.
وألقى البطريرك نونا عظةً مؤثرة تحدث فيها عن معاني القداسة.
وكان البطريرك نونا، وصل الثلاثاء الى بيروت، في زيارة بروتوكولية، يلتقي خلالها أبناء الكنيسة الكلدانية ويشاركهم محطات روحية في أبرشية بيروت الكلدانية.
أخبار لبنان
بطريرك الكنيسة الكلدانية
مار بولس الثالث نونا
دير مار مارون
عنايا
التالي
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: لبنان "ظهرنا القويّ" كمسيحيي الشرق بسبب أهمية الكنيسة في لبنان والوجود المسيحيّ فيه
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: لبنان "ظهرنا القويّ" كمسيحيي الشرق بسبب أهمية الكنيسة في لبنان والوجود المسيحيّ فيه
0
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: البطريرك الحويك كان فعّالًا في ترسيخ فكرة بقاء المسيحيين في أراضيهم رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: البطريرك الحويك كان فعّالًا في ترسيخ فكرة بقاء المسيحيين في أراضيهم رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة
0
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: للقديس شربل مكانة خاصة عند المسيحيين جميعهم والكلدان يصلون له
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: للقديس شربل مكانة خاصة عند المسيحيين جميعهم والكلدان يصلون له
0
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: هدف من أهداف زيارتنا هو دعمنا لأبرشية بيروت التي تستقبل المهاجرين العراقيين الذين يأتون إلى لبنان
آخر الأخبار
2026-07-21
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا من بيروت: هدف من أهداف زيارتنا هو دعمنا لأبرشية بيروت التي تستقبل المهاجرين العراقيين الذين يأتون إلى لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز
أخبار لبنان
16:14
وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:59
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تصعد 3.06 دولار بما يعادل 3.36% إلى 94.07 دولارا للبرميل عند التسوية
آخر الأخبار
14:59
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تصعد 3.06 دولار بما يعادل 3.36% إلى 94.07 دولارا للبرميل عند التسوية
0
أخبار دولية
15:00
عراقجي يتوعد بالرد بالمثل: أي اعتداء على إيران سيستدعي ردا قويا وحاسما
أخبار دولية
15:00
عراقجي يتوعد بالرد بالمثل: أي اعتداء على إيران سيستدعي ردا قويا وحاسما
0
آخر الأخبار
15:31
نائب وزير الخارجية الإيراني: وضع الدول الأوروبية قواعدها وأراضيها تحت تصرف المعتدي سيجعلها في عداد المعتدين
آخر الأخبار
15:31
نائب وزير الخارجية الإيراني: وضع الدول الأوروبية قواعدها وأراضيها تحت تصرف المعتدي سيجعلها في عداد المعتدين
0
آخر الأخبار
15:52
ترامب: لا نريد السيطرة على مضيق هرمز لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
آخر الأخبار
15:52
ترامب: لا نريد السيطرة على مضيق هرمز لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
0
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟
0
أخبار لبنان
13:26
إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان
أخبار لبنان
13:26
إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان
0
أخبار لبنان
13:20
زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة
أخبار لبنان
13:20
زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
من واشنطن... قراءة في قمة عون – ترامب والتقارب الخليجي والملف النووي السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:13
من واشنطن... قراءة في قمة عون – ترامب والتقارب الخليجي والملف النووي السعودي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:51
القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام
أمن وقضاء
11:51
القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام
2
فنّ
10:48
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
فنّ
10:48
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
3
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
4
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
5
أخبار لبنان
12:49
قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"
أخبار لبنان
12:49
قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"
6
أمن وقضاء
11:55
تدابير أمنية للجيش في مناطق مختلفة: توقيف 6 مواطنين و3 سوريّين... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
11:55
تدابير أمنية للجيش في مناطق مختلفة: توقيف 6 مواطنين و3 سوريّين... وهذا ما جرى ضبطه
7
آخر الأخبار
07:14
معلومات للـLBCI: بعد اطلاعه على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية زوطر الغربية والذي أبدى فيه عتبه على زيارة رئيس الحكومة الخاطفة والسرية للبلدة اتصل الرئيس سلام برئيس البلدية موضحا أن السبب كان أمنيا ومقدما اعتذاره إلى جميع أبناء زوطر الغربية
آخر الأخبار
07:14
معلومات للـLBCI: بعد اطلاعه على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية زوطر الغربية والذي أبدى فيه عتبه على زيارة رئيس الحكومة الخاطفة والسرية للبلدة اتصل الرئيس سلام برئيس البلدية موضحا أن السبب كان أمنيا ومقدما اعتذاره إلى جميع أبناء زوطر الغربية
8
أخبار لبنان
10:44
قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية
أخبار لبنان
10:44
قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More