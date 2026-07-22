بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا

ترأس بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا، قداساً إحتفالياً في دير مار مارون - عنايا، خلال زيارته الرسمية للبنان، سبقه مسيرة وصلوات عند ضريح القديس شربل.



وألقى البطريرك نونا عظةً مؤثرة تحدث فيها عن معاني القداسة.



وكان البطريرك نونا، وصل الثلاثاء الى بيروت، في زيارة بروتوكولية، يلتقي خلالها أبناء الكنيسة الكلدانية ويشاركهم محطات روحية في أبرشية بيروت الكلدانية.