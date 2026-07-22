وزير الثقافة: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز

كتب وزير الثقافة غسان سلامة على حسابه عبر منصة "إكس": "رفع علم إسرائيل على قلعة دوبية اليوم، وقبلها على قلعتي شمع والشقيف، عمل عدائي مستفز يستحق التنديد والرفض. قلاع جبل عامل جزء لا يتجزأ من لبنان، يعتز بها ويفخر. ولن يألو جهداً لاستعادة سيادته عليها ولجعل العالم يعترف بتلك السيادة".