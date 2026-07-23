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لقاءات للوزيرة السيّد في أنقرة بحثت في ترجمة التفاهمات السياسية إلى برامج تعاون عملية تخدم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-07-23 | 03:36
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لقاءات للوزيرة السيّد في أنقرة بحثت في ترجمة التفاهمات السياسية إلى برامج تعاون عملية تخدم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار
أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة، في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية - التركية، في متابعة لزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام إلى الجمهورية التركية ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، في حضور سفير لبنان لدى الجمهورية التركية السفير منير عنوتي، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، المستشارة الاعلامية صبا مروة، بهدف ترجمة التفاهمات السياسية بين البلدين إلى برامج تعاون عملية تخدم أولويات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.
شملت اللقاءات وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) الوالي علي حمزة بهليفان، نائب رئيس مؤسسة الإسكان التركية (TOKİ) السيد هاكان أكبولوت، رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA) الدكتور عبد الله إرين.
وأكدت الوزيرة السيد خلال مختلف اللقاءات "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وتركيا"، معربة عن تقديرها لـ "الدعم الذي قدمته الحكومة التركية والشعب التركي للبنان، ولا سيما خلال الحرب الأخيرة"، مشددة على "أهمية البناء على الزخم الذي أطلقته زيارة رئيس الحكومة إلى أنقرة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة تقوم على الشراكة المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية".
وبحثت خلال لقائها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في المجالات التي تجمعهما، ولا سيما الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، وتمكين الأسر، وحماية الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة العنف ضد المرأة. كما "تم الاتفاق على العمل على إعداد مذكرة تفاهم تؤسس لتعاون طويل الأمد يشمل تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، بما يعزز قدرة الوزارتين على تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية".
وعقدت الوزيرة اجتماعاً مع نائب رئيس مؤسسة الإسكان التركية (TOKİ)، السيد هاكان أكبولوت، حيث اطلعت على التجربة التركية الرائدة في إعادة الإعمار بعد الزلازل، ولا سيما في التخطيط والتنفيذ السريع للمساكن الدائمة والوحدات السكنية المسبقة الصنع. بحث الجانبان سبل الاستفادة من هذه الخبرة في دعم جهود لبنان في قطاع الإسكان، وتم الاتفاق على إطلاق تعاون فني بين مؤسسة TOKİ والمؤسسة العامة للإسكان لتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يواكب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
وفي اجتماعها مع بهليفان، أعربت الوزيرة السيد عن شكرها لتركيا وهيئة "آفاد" المساعدات التي قدمتها للبنان خلال الحرب الأخيرة، وتقديمها وحدات سكنية مسبقة الصنع لمدينة طرابلس استجابة لتداعيات انهيار الأبنية. كما تم البحث في متابعة التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس الوزراء والرئيس أردوغان، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تأمين وحدات سكنية موقتة للنازحين من جنوب لبنان.
كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الفني مع الهيئة والاستفادة من خبرتها المتقدمة في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ والإيواء الموقت والتعافي بعد الأزمات، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين، والعمل خطوة بخطوة على توسيع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة للبنان، بما في ذلك استقبال وفد من "آفاد" في بيروت خلال المرحلة المقبلة.
أما في لقائها مع إرين، فقد بحثت الوزيرة آفاق توسيع الدعم الإنمائي الذي تقدمه الوكالة للبنان، واستعرضت المشاريع التي تنفذها في مختلف المناطق، إضافة إلى خبرتها في تنفيذ برامج التنمية في عدد كبير من الدول.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقة المباشرة بين الوكالة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بما يتيح توجيه دعم الوكالة بصورة مباشرة إلى أولويات الوزارة وبرامجها.
وأكدت الوزيرة السيد أن "هذه اللقاءات تعكس انتقال العلاقات اللبنانية – التركية إلى مرحلة أكثر عملية، تقوم على الشراكة بين المؤسسات، ونقل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة اللبنانية في إعادة الإعمار، وإدارة الكوارث، وتطوير سياسات الإسكان، وتعزيز التنمية الاجتماعية".
أخبار لبنان
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