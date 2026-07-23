الأسمر: لسياسة ضريبية عادلة

نوّه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان بـ "مواقف النائب ميشال ضاهر من الزيادات المقترحة على الضريبة على القيمة المضافة TVA أو الرسوم الأخرى التي تأتي كعقابٍ للمواطنين، والتي هي برأيه بمثابة إعلان فشل الدولة في المحاسبة وفي تفعيل جباية الضرائب ومكافحة الفساد والتهريب".







واردف بأن "النائب ميشال ضاهر أعلن بالفم الملآن أنه لن يقبل بأن يتحول مجلس النواب الى صندوق بريد للمزيد من الزيادات الضريبية".







ودعا الى "تعاون وثيق بين الفاعليات والكتل الصديقة في المجلس النيابي والاتحاد العمالي العام من أجل سياسة ضريبية عادلة، ومن اجل إقرار قوانين تنصف الطبقة العمالية وتساعدها بالحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرارية معيشتها في انتظار هدوء أمني وسياسي يمهد لورشة اقتصادية - اجتماعية كبرى".