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احصاءات إدارة الجمارك: عجز الميزان التجاري اللبناني سجل انخفاضا ملموسا في شهر ايار من العام الحالي عما كان عليه العام الماضي

أخبار لبنان
2026-07-23 | 06:56
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احصاءات إدارة الجمارك: عجز الميزان التجاري اللبناني سجل انخفاضا ملموسا في شهر ايار من العام الحالي عما كان عليه العام الماضي
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احصاءات إدارة الجمارك: عجز الميزان التجاري اللبناني سجل انخفاضا ملموسا في شهر ايار من العام الحالي عما كان عليه العام الماضي

أظهرت احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية، "أن عجز الميزان التجاري اللبناني سجل انخفاضا ملموسا في شهر ايار من العام  الحالي، عما كان عليه في  الشهر ذاته من العام الماضي. 

فقد انخفض هذا العجز  إلى 1.105 مليار دولار  مقارنة ب 1.538  مليار دولار، اي بتراجع كبير بلغ 433 مليون دولار  ونسبته 28.2 في المئة.

وأوضح الرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور ، الى "أن هذا الانخفاض يعود إلى التراجع الكبير بفاتورة الاستيراد  إلى  لبنان عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية خلال  شهر ايار الماضي حيث بلغت 1.414 مليار دولار مقارنة ب 1.822  مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، اي بانخفاض ملموس قدره 408 مليون دولار ونسبته 22.4 في المئة".

وأضاف زخور: "في حين ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان في شهر ايار من العام الحالي، الى 309  مليون دولار مقارنة  ب 284 مليون دولار في الشهر عينه من العام  الماضي، اي بزيادة قدرها 25  مليون دولار ونسبتها  8.8 في المئة".

وعزا زخور تراجع اجمالي فاتورة الاستيراد إلى لبنان في شهر ايار الماضي، إلى مضاعفة التجار مستورداتهم خلال الاشهر الاولى من العام الحالي وتخزينها، تحسبا من تصعيد وتوسيع إسرائيل حربها على لبنان، ما قد يؤدي إلى إغلاق المرافىء اللبنانية ومطار بيروت والمعابر البرية الحدودية، وبالتالي إلى توقف وشل سلاسل الإمداد والتوريد إلى لبنان.

ووصف زخور تراجع  فاتورة الاستيراد إلى لبنان و هبوط عجز الميزان التجاري اللبناني في ايار من العام الحالي، بأنه "تأثير ارتدادي قسري"، بسبب الافراط في الاستيراد والتخزين خلال الاشهر الأولى من العام الحالي خوفاً من توسع الحرب، بالإضافة إلى تفاقم الازمات السياسية والاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في البلاد من جهة، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض حركة الوافدين إلى لبنان من لبنانيين والاشقاء العرب لقضاء فصل الصيف في ربوعه من جهة أخرى. 

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