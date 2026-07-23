الحجار بحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التعاون ودعم المجتمعات المحلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) بليرتا أليكو.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في المشاريع الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات.





كما تم التطرق إلى استمرار تقديم الدعم اللوجستي لقوى الأمن الداخلي، بما يعزز قدرتها على مواصلة أداء مهامها في حفظ الأمن وصون الاستقرار وخدمة المواطنين.

