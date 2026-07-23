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الوزير جابر بحث مع وزير الصحة في تعزيز المستشفيات الحكومية وتطوير تجهيزاتها وعقد اجتماعاً مع البنك الدولي
أخبار لبنان
2026-07-23 | 08:31
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الوزير جابر بحث مع وزير الصحة في تعزيز المستشفيات الحكومية وتطوير تجهيزاتها وعقد اجتماعاً مع البنك الدولي
استقبل وزير المالية ياسين جابر، وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، حيث جرى عرض للأوضاع التي تواجه المستشفيات الحكومية وسبل تعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولا سيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.
وتناول البحث واقع التقديمات الصحية وآليات دعم المستشفيات الحكومية بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها على نحو أكثر فاعلية، من خلال تحسين قدراتها التشغيلية وتعزيز إمكاناتها البشرية والتقنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
كما استعرض الوزيران موضوع قرض البنك الدولي المخصص لدعم القطاع الصحي، والسبل الكفيلة بالإفادة منه لتطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية، بما يشمل تحديث المعدات الطبية وتعزيز البنية التحتية ورفع جهوزية هذه المستشفيات، بما يواكب الحاجات المتزايدة ويؤمن استدامة الخدمات الصحية العامة.
اجتماع مع البنك الدولي
من مجال آخر، عقد جابر اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، إلى جانب فريق الوزارة ووحدة إدارة المشروع، خُصص لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الإدارة المالية العامة المموّل من البنك الدولي، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع سير العمل في مختلف مكونات المشروع، ولا سيما تطوير نظام الإدارة الضريبية، وتطوير نظام الإدارة المالية الحكومية (IFMIS)، وتعزيز القدرات المؤسسية، إضافة إلى متابعة تنفيذ برامج تحديث الإدارة المالية وتحسين الحوكمة والشفافية.
كما جرى تقييم التقدم في إجراءات التلزيم الخاصة بالمشاريع الممولة، ومناقشة الخطوات المطلوبة لتسريع التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على استكمال التعاقدات الجارية وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة الإصلاحات.
وأكد الوزير جابر على أهمية المحافظة على زخم العمل وتسريع وتيرة التنفيذ، باعتبار أن تحديث الإدارة المالية يشكل ركيزة أساسية للإصلاح المالي والإداري، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وتحسين الخدمات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
من جهته، جدد وفد البنك الدولي تأكيده استمرار دعم الوزارة في تنفيذ برنامج الإصلاح، مشيداً بالتقدم المحقق رغم التحديات، وبالالتزام الذي تبديه وزارة المالية في دفع مسار تحديث الإدارة المالية قدماً، مع الإشارة إلى ضرورة مواصلة العمل لاستكمال المراحل المتبقية من المشروع.
استقبالات
واستقبل الوزير جابر النائب ميشال المر والنائب السابق هادي حبيش اللذين تابعا شؤوناً حياتية تتصل بعمل وزارة المالية.
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