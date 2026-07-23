الرابطة المارونية تشيد بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن: محطة مهمة لدعم لبنان وسيادته

أشادت الرابطة المارونية برئاسة رئيسها المهندس مارون الحلو بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهي أول زيارة لرئيس لبناني منذ ١٧ سنة.



واعتبرت الرابطة في بيان، أن "الزيارة شكّلت محطة مهمة في مسار إنهاء حالة الحرب وتثبيت السيادة ودعم الجيش اللبناني وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي وفقاً لاتفاق الإطار الذي بدأنا نشهد أولى ترجمته في بلدة زوطر الغربية".



وثمنت الرابطة "الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في السفارة اللبنانية لما تضمّنه من تأكيد على دور الدولة والجيش الواحد ومن تقدير لدور الانتشار اللبناني وخصوصاً في الولايات المتحدة في مؤازرة وطنه وتعزيز حضوره في العالم".



ورأت الرابطة المارونية "أن المرحلة الراهنة تستوجب التفاف جميع اللبنانيين حول مشروع الدولة القوية والقادرة، بما يكرّس سيادتها الكاملة على أراضيها، ويؤكد حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، تنفيذاً للدستور والقرارات الدولية، وبما يحفظ أمن لبنان واستقراره"، آملة أن "تُترجم نتائج هذه الزيارة مزيداً من الدعم الدولي للبنان، بما يساعده على استكمال مسيرة النهوض، وترسيخ مؤسسات الدولة، واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي به".