وزيرة التربية استقبلت وفدا من متعاقدي "اللبنانية"

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وفد يمثل الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذين اعتصموا أمام مدخل الوزارة مطالبين بأن يباشر مجلس الوزراء باتخاذ القرار بالتفرغ.



واطلعت كرامي منهم على هواجسهم نتيجة التأخير الذي حصل، ووضعتهم في أجواء متابعاتها لهذا الملف الذي تم أنجاز التحضيرات له وتقسيم الأساتذة إلى أربع مجموعات.



وأكدت للوفد أنها "ستواصل جهودها في متابعة تقدم هذا الملف حتى يصل الى خواتيمه".