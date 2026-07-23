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مخزومي بعد زيارته والصايغ وزير الأشغال: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية

أخبار لبنان
2026-07-23 | 14:41
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مخزومي بعد زيارته والصايغ وزير الأشغال: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية
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مخزومي بعد زيارته والصايغ وزير الأشغال: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية

زار النائبان فؤاد مخزومي وفيصل الصايغ وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وكتب مخزومي، على منصة "أكس": "قمتُ، برفقة زميلي النائب فيصل الصايغ، بزيارة الوزير رسامني، حيث بحثنا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات السياسية الراهنة، إضافة إلى التحديات التي تواجه البلاد، وضرورة تكثيف الجهود الرسمية والإنمائية بما يلبي حاجات المواطنين ويعزز حضور الدولة في مختلف المناطق. كما تناولنا عددا من الملفات الإنمائية والخدماتية، وفي مقدمها المبادرة التي أطلقتها مؤسسة مخزومي لاستكمال مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في منطقة بشامون، ولاحقا عرمون والشويفات، لما لهذا المشروع من أثر مباشر في تعزيز السلامة العامة، وتحسين نوعية الحياة، والتخفيف من الأعباء الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي".

وأضاف: "بحثنا أيضا في ملف تزفيت الطرق في هذه المناطق، حيث أكدنا أهمية المباشرة بتنفيذ الأعمال في أسرع وقت، ولا سيما أن الاعتمادات اللازمة لها أدرجت ضمن موازنة عامي 2025 و2026، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية حاجات الأهالي. كما أكدنا أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدماتية، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز الإنماء المتوازن في مختلف المناطق".
 
 

أخبار لبنان

فؤاد مخزومي

فيصل الصايغ

فايز رسامني

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