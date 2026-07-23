مخزومي بعد زيارته والصايغ وزير الأشغال: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية

قمتُ، برفقة زميلي النائب فيصل الصايغ، بزيارة معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث بحثنا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات السياسية الراهنة، إضافةً إلى التحديات التي تواجه البلاد، وضرورة تكثيف الجهود الرسمية والإنمائية بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز… pic.twitter.com/EXVt2NpBma
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 23, 2026
قمتُ، برفقة زميلي النائب فيصل الصايغ، بزيارة معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث بحثنا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات السياسية الراهنة، إضافةً إلى التحديات التي تواجه البلاد، وضرورة تكثيف الجهود الرسمية والإنمائية بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز… pic.twitter.com/EXVt2NpBma