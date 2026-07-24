الحجار أكد من بعبدا دعم جهود الرئيس عون لحماية لبنان وصون سيادته

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في المناطق، واطّلع منه على التدابير والإجراءات التي تنفّذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.



وقال الوزير الحجار بعد اللقاء: "أكّدت دعمي للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فُرضت عليه، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".



واضاف: "أعربنا عن ارتياحنا للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، وما حظي به من ترحيب وإشادة، إذ تعكس الزيارة تنامي الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته الشرعية".



ولفت الى أن القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية–الأميركية، ورسالة دعم واضحة للبنان.