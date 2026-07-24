الحجار بحث مع مخزومي في أوضاع بيروت والتقى نقابتي مدارس السوق لتنظيم بدلات تعليم القيادة

عرض وزير الداخلية أحمد الحجار مع النائب فؤاد مخزومي، للأوضاع العامة على الساحة الداخلية، والتطورات السياسية الراهنة، إضافة إلى البحث في القضايا المتعلقة بمدينة بيروت وشؤونها الإنمائية والخدماتية.



كما استقبل الحجار نقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود، ورئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين حيدر، بحضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، وتم التطرق إلى آلية تطبيق قرار الوزير الحجار حول تنظيم بدلات تعليم السوق في مدارس قيادة المركبات الآلية.



وأعرب عن "تفهمه لبعض الملاحظات التي طرحها المجتمعون"، مؤكدا أن "الهدف الأساسي من قراره تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنظيم هذا القطاع بما يضمن حسن سير العمل".



وتم التوافق على أهمية بدء تطبيق القرار خلال الأيام المقبلة بما يراعي مصلحة المواطنين.