توسعة مرفأ بيروت محور لقاء النفّي والنائب نديم الجميل

استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي النائب نديم الجميل بحضور عضو مجلس بلدية بيروت لويس أيوب وعضو مجلس إدارة مرفأ بيروت جيهان رزق حيث جرى التباحث في ملف توسعة المرفأ.