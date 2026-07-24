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عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات

أخبار لبنان
2026-07-24 | 07:53
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عون: بقاء &quot;اليونيفيل&quot; هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات
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عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، مستقبلاً سفيرة الاتحاد الأوروبي Sandra De Waele مع وفد من السفراء والقائمين بالاعمال، أن "بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، واذا تعذر ذلك فانشاء قوة بديلة للحلول مكانها."

ودعا عون الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق "صيغة الاطار"، لافتًا إلى أن "استقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة."

وقال: "لقائي بالرئيس ترامب مثمر والوقت حان لانهاء الحرب نهائياً."

وأضاف أن "لبنان ملتزم بمسار الإصلاحات، ورغم الحرب مستمرون في العمل لتحقيق ما نصبو اليه."

من جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أن "لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، وندعمه في مسار الامن والاستقرار والإصلاحات."

 

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