قائد الجيش عرض التطورات مع السفيرة دو وال وقائد القوة المشتركة الماليزية

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة مع سفيرة الاتحاد الأوروبي Sandra De Waele التطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش.

وأشادت السفيرة De Waele بجهود الجيش لصون استقرار لبنان وأمنه، مؤكدةً مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية.

وأعرب العماد هيكل عن تقديره لمبادرات الاتحاد الأوروبيّ المستمرة لدعم الجيش في ظل التحديات القائمة.

كما بحث قائد الجيش مع قائد القوة المشتركة الماليزية Gen Tengku Muhammad Fauzi Bin Tengku Ibrahim LT الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل، إضافةً إلى سبل تعزيز التعاون والتدريب بين الجيشين.

وثمّن دور الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل وتضحيات عناصرها.