الزيدي وسلام يؤكدان تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق ولبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، المباحثات التي جرت بين البلدين، والتي انطلقت في العاصمة بغداد اليوم الأحد، بحضور عدد من السادة الوزراء من كلا البلدين.

وشهدت المباحثات مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرى خلالها التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني.

وأكد الرئيس الزيدي على عمق العلاقة بين العراق ولبنان، والحرص على تطويرها، وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية.

كما شدد على التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات.