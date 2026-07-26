اعتصام لأهالي بنت جبيل في صور احتجاجا على نية العدو بجرف المقابر

نفذ أهالي بنت جبيل وقفة احتجاجية عند ساحة العلم في صور استنكارا لاقدام الاحتلال الاسرائيلي على نيته بجرف قبور أمواتهم في مقابر المدينة وطالبوا الرؤساء الثلاثة بـ"التحرك لمنع جرف قبور أمواتهم الذي لم يبق لهم ذكرى لهم إلا قبور أمواتهم بعدما ما نسفت منازل المدينة وتغيرت معالمها".وتحدثت باسم المعتصمين، لينا بزي، فاستنكرت هذه الجريمة النكراء، وقالت: "قبور أهلنا في بنت جبيل أكثر من 5 آلاف حبيبة وحبيبة، جد وجدة، وأمهات وأبناء... مهددين بالزوال والجرف، هؤلاء كنوزنا وأساس وجودنا في أرضنا، لن نتخلى عن عظامهم مهما هددتنا جنازير الدبابات وآلات القتل الاسرائيلية".